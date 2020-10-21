Düzce MÜSİAD üyelerini ziyaret etmeye devam ediyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri iş yerlerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verip pandemi süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyor.

Başkan Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce'de üye iş yerlerini ziyaretlerini sürdürüyor. Şube Başkanı Vefa Pehlivan'ın önderliğinde yönetim kurulu üyeleri, şubeye üye olan üye işletmelerden son olarak Tarım ve Hayvancılık sektöründe hizmetle veren Levet Güdücü'yü ziyaret etti. Korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri sektörlere destek vermek için çalışmalar yürütülmesi için çalışmalar yapılacağını dile getirdi. - DÜZCE