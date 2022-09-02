Arazi tartışmasında ağabeyini baltayla öldürdü, kız kardeşini yaraladı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Adem Köseoğlu arazi meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Kadem Köseoğlu'nu baltayla öldürdü, kardeşi Neriman Köseoğlu'nu ise yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Küpler köyünde meydana geldi. Köseoğlu kardeşler arasında fındık arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Adem Köseoğlu eline geçirdiği baltayla önce ağabeyi Kadem Köseoğlu'nu öldürdü, ardından kardeşi Neriman Köseoğlu'nu yaraladı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi Neriman Köseoğlu'na müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Adem Köseoğlu bir süre sonra teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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