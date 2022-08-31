Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor - Son Dakika
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Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

31.08.2022 20:30
Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasına saatler kala balıkçılar, denize açılacakları anı beklemeye başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasına saatler kala balıkçılar, denize açılacakları anı beklemeye başladı.

Akçakoca Limanı'nda balıkçılar için uğurlama programı düzenlendi.

Akçakoca Müftüsü Ahmet Kuru, bereketli bir sezon için dua etti.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can da sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkçılara bol palamut avlayacakları bir sezon dileyen Can, "İnşallah kazasız belasız bir sezon olur, sofralarda da bol bol palamut yeriz." dedi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ise hava şartlarından dolayı küçük teknelerin bu gece denize açılma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Programın tamamlanması sonrası balıkçılar av sezonun başlamasını beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

Ahmet Kuru, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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