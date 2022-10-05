Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Hava şartlarının rüzgarlı olduğunu, denizin dalga yaptığını anlatan Gür, "Hava bugünlerde estiği için palamut az. Maliyetler yüksek, mecbur fiyatlar biraz yüksek kalıyor. Şu anda palamut tanesi 35 ila 50 lira arasında satılıyor. 1 kilo 100 gram palamut 50, 600 gram 35, 3 tanesi 100 liradan satılıyor. Hava şartları iyi olacak gibi görünüyor. İyi hava yaparsa palamut bollaşır ve fiyatlar da düşer." dedi.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de palamut azlığı tezgahlarda fiyat artışına neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.