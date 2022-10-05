Düzce'de palamut azlığı tezgahlarda fiyat artışına neden oldu - Son Dakika
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Düzce'de palamut azlığı tezgahlarda fiyat artışına neden oldu

05.10.2022 16:20

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde az miktarda avlanan palamudun tanesi, tezgahlarda 35 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde az miktarda avlanan palamudun tanesi, tezgahlarda 35 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da gece denize açılan balıkçılar, suyun istenilen seviyede soğumaması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle limana az palamutla döndü.

Balık azlığı nedeniyle tezgahlarda geçen hafta 25 liraya satılan palamudun tanesi, bu hafta 35 ila 50 lira arasında satılıyor.

Yarım asırdır balıkçılıkla geçimini sağlayan Tuncay Gür, AA muhabirine, palamudun bugünlerde az geldiğini söyledi.

Hava şartlarının rüzgarlı olduğunu, denizin dalga yaptığını anlatan Gür, "Hava bugünlerde estiği için palamut az. Maliyetler yüksek, mecbur fiyatlar biraz yüksek kalıyor. Şu anda palamut tanesi 35 ila 50 lira arasında satılıyor. 1 kilo 100 gram palamut 50, 600 gram 35, 3 tanesi 100 liradan satılıyor. Hava şartları iyi olacak gibi görünüyor. İyi hava yaparsa palamut bollaşır ve fiyatlar da düşer." dedi.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de palamut azlığı tezgahlarda fiyat artışına neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de palamut azlığı tezgahlarda fiyat artışına neden oldu - Son Dakika
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