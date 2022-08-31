Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu

31.08.2022 13:52
Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonunda palamut, lüfer, istavrit ve çinekop yakalamak için ağlarını bu geceden itibaren sulara bırakacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonunda palamut, lüfer, istavrit ve çinekop yakalamak için ağlarını bu geceden itibaren sulara bırakacak.

Batı Karadeniz'in en önemli limanına sahip Akçakoca'da tekne ve ağlarını onararak yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan gırgır ve trol balıkçıları, "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor.

Bu gece sona erecek av yasağının ardından ağlarını sulara bırakacak balıkçılar, bölgede etkili olan fırtınanın bir an önce dinmesini bekliyor.

Balıkçılara güzel sezon dileyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Şu anda palamut, istavrit, çinekop ve lüferde beklentinin iyi olduğunu aktaran Karakaş, "Havalar iyi olduğu sürece sezonun güzel olacağını ve fiyatların da ucuzlayacağını bekliyoruz. Bu sene bol ve bereketli sezon olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. Bu sene öyle bir durum düşünmüyoruz çünkü görüntüler gerçekten iyi ve denizin durumu çok çok iyi görünüyor." dedi.

Balıkçı Uğur Akmermer ise hava müsaade ederse gece denize açılacaklarını belirterek, bu sezon yüksek beklenti içerisinde olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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