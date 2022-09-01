Kamyonette bulunan dedektör ile bir zanlının evde kullandığı spor ayakkabılarına da el konuldu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de içinde ziynet eşyası bulunan kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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