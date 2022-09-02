Düzce'de bir kişi ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı - Son Dakika
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Düzce'de bir kişi ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı

02.09.2022 16:40
Düzce'de bir kişi ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, kavgada ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, kavgada ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı.

Küpler köyünde yaşayan Adem K. ile ağabeyi Kadem K. ve kız kardeşi Neriman K. arasında fındık bahçesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Adem K. baltayla ağabeyi Kadem ve kız kardeşi Neriman K'ye saldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kadem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Neriman K. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de bir kişi ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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