Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yaman'ın cansız bedeni, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası Yaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Olay, Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya Ormanlık işletmeciliğine bağlı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıklı köyünde ikamet eden 45 yaşındaki orman işçisi Mustafa Yaman motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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