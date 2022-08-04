Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

04.08.2022 17:58
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya Ormanlık işletmeciliğine bağlı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıklı köyünde ikamet eden 45 yaşındaki orman işçisi Mustafa Yaman motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

Mustafa Yaman'ın ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yaman'ın cansız bedeni, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası Yaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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