Son dakika! Akçakoca'da çıkan yangında iki işletme kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen yangında kafe ve restoran, kullanılamaz hale geldi.

Çınar Caddesi'nde bulunan bir işletmenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kafenin yanında bulunan restorana sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Akçakoca Belediyesi itfaiyesi ile Düzce ve Alaplı'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken iki işletme de kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca yangına Akçakoca Belediyesine ait gezi teknesi de denizden müdahale etti.

Ekiplerin yangın alanındaki soğutma çalışmaları devam ediyor.