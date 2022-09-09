Kazada araçta sıkışan A.K. ve M.N. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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