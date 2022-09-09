Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

09.09.2022 15:15
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

A.K. (45) idaresindeki 06 FE 4960 plakalı otomobil, D-010 Akçakoca-Karasu kara yolu Ketmenli kavşağında M.N. yönetimindeki (55) 54 AGG 135 otomobille çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan A.K. ve M.N. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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