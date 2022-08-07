İngiltere'den memleketine tatile geldi, arıların sokması sonucu öldü - Son Dakika
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İngiltere'den memleketine tatile geldi, arıların sokması sonucu öldü

07.08.2022 20:16
İngiltere'den memleketine tatile geldi, arıların sokması sonucu öldü

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, İngiltere'den memleketine yaz tatiline gelen Basri Alagöz (53), arıların sokması sonucu hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, İngiltere'den memleketine yaz tatiline gelen Basri Alagöz (53), arıların sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. İngiltere'de çalışan ve yaz tatili için memleketine gelen Basri Alagöz, evinin bahçesinde zaman geçirirken arıların saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, buradan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Basri Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alagöz'ün cenazesi bugün Karatavuk köyü mezarlığında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den memleketine tatile geldi, arıların sokması sonucu öldü - Son Dakika

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