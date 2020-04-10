Düzce'nin Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatılacağı bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Akçakoca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 10 Nisan Cuma saat 24.00'ten itibaren 2 günlük süreyle sınırlandırılması kararı alındığı bildirildi.

Alınan kararların bu gece uygulamaya sokulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstisnai durum olarak, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan belgelerini ibraz etmek şartı ile başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, il merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

Ayrıca turizm merkezi olan ilçede sahil yürüyüş yolunun ilçe girişinde liman bölgesine kadar geçici süreliğine kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.