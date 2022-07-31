Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Akkaya köyü piknik sahası mevkisinde Yakup M. idaresindeki 81 ABZ 624 plakalı motosiklet ile Sami K'nin kullandığı minibüs çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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