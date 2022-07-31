Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

31.07.2022 16:06
Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Akkaya köyü piknik sahası mevkisinde Yakup M. idaresindeki 81 ABZ 624 plakalı motosiklet ile Sami K'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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