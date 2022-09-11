112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Zonguldak, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Son Dakika

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