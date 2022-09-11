Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Son Dakika
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Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

11.09.2022 18:30
Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Batuhan Beşer (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.

Motosikletteki Ömür Gedik (18) kaza yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Zonguldak, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Son Dakika
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