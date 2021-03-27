Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya'nın Kocaali ilçesi arasındaki eski İstanbul karayolunun Edilli mevkiinde meydana geldi. D-655 yolunda heyelan nedeniyle araçların yönlendirildiği eski İstanbul yolu olarak bilinen Akçakoca ile Sakarya arasındaki yolda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametine giden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 ANB 135 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 14 AAY 823 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil büyük hasar görürken, otobüs ise çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durdu.

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Bariyerlere çarparak duran otobüste ise 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Aslı Tunca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e çıktı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlanıyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA