Düzce'de otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi - Son Dakika
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Düzce'de otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi

28.09.2022 14:24
Düzce'de otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil çarparak devirdiği aydınlatma direğinin yolun kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrilmesi hasara yol açtı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil çarparak devirdiği aydınlatma direğinin yolun kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrilmesi hasara yol açtı.

Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk, yol kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrildi. Olayda masaların bir kısmı hasar gördü.

Öte yandan kafeteryada kimsenin bulunmadığı olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmaniye, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi - Son Dakika
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