Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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