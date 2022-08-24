Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

24.08.2022 13:12

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı.

Karaburun köyü plajında serinlemek için denize giren Hidayet Özdemir (55), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaranlar harekete geçti.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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