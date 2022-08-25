Düzce'de TMO fındık alımına başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı.

Sapak mevkisinde ambarlarda fındık alımına başlayan TMO'ya ilk gün 11 üretici ürün teslim etti.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, bugün itibarıyla TMO'nun Akçakoca ambarlarında fındık alımına başladığını söyledi.

Fındık üreticilerine tavsiyelerde bulunan Sarıoğlu, "TMO temiz fındık istiyor. Fındığımızı temizleyelim. Makineye vurduğumuz gibi TMO'ya getirmeyelim. Ayrıca çatlak veya diğer durumlarından dolayı geri gönderilenler, temizliği yaptıktan sonra tekrardan fındığı teslim edebilir. Randevusu yanmıyor yani. 'Bunu düzelt gel.' diyorlar." diye konuştu.

Fındığını teslim eden üretici Ahmet Çetin de çok memnun olduğunu, üreticilere fındğını TMO'ya teslim etmeyi önerdi.