İki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ilçede, pansiyon ve işletmeler de yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı - Son Dakika

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