Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı

27.09.2022 18:08
Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde zıpkınla denize açılan bir kişi 8,5 kiloluk levrek avladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde zıpkınla denize açılan bir kişi 8,5 kiloluk levrek avladı.

Akçakoca Belediyesinde çalışan ve hobi olarak yaklaşık 20 yıldır zıpkınla balık avlayan Gürkan Gürbüz, AA muhabirine, dalış yaptığı esnada büyük levrekle karşılaştığını anlattı.

İlk defa bu kadar ağırlıkta levrek avladığını aktaran Gürbüz, "Hayırlısıyla aldık. Tabii bayağı mücadele vererek kıyıya almak nasip oldu. Şu an benim rekorum diyebilirim. 8,5 kilo geldi. 20 yıl önce 8 kilo 100 gram yakalamıştım." dedi.

YORUMLAR
500
KOLTUK DEĞNEĞİYLE GİRDİĞİ ZABITA KARAKOLUNDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI KOLTUK DEĞNEĞİYLE GİRDİĞİ ZABITA KARAKOLUNDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı
Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
18:28 Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti
18:14 Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 19:46:54. #1.13#
SON DAKİKA: Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement