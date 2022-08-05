2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

05.08.2022 12:21
2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın Boğaziçi Beldesi Yeşilköy Mahallesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İsmail ile Şaban Elibol'a ait iki katlı evde gece bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı merkezi yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, yangında evleri yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Şaban Elibol, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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