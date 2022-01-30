Düzce'nin Çınardüzü köyünde 7'den 70'e herkes karda kaymanın tadını çıkarıyor - Son Dakika

Düzce'nin yüksek kesiminde bulunan Çınardüzü'nde köylülerin kendi imkanlarıyla oluşturdukları piste gelen çocuklar, gençler ve yaşlılar, naylon, şambrel ve kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkarıyor.

Yılın büyük bölümü kar altında kalan 900 rakımlı Çınardüzü köyünün sakinleri, meydanın altındaki yamaçta 500 metre uzunluğundaki alanı traktör yardımıyla pist olarak düzenledi.

Pistin tamamlanmasının ardından 7'den 70'e her yaş grubundan köylü, naylon, şambrel ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Yakınlarının yardımıyla şambrele binen yaşlılar da "kar eğlencesi"ne ortak oluyor.

"Amacımız, insanları eğlendirmek"

Köy muhtarı Muhittin Tuna, AA muhabirine, oluşturdukları pistte her yaştan kişinin kaymaya geldiğini ve katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Parkur için 1 hafta önceden hazırlıklara başladıklarını ifade eden Tuna, "Geçen sene birincisini düzenlemiştik, kayak şenliği olarak aşırı ilgi gördü. İlgi görünce ikincisini bu sene yapalım dedik. Sağ olsun vatandaşlarımız güzel katılım sağladı. Amacımız, insanları eğlendirmek. Burada yaklaşık 500 metrelik parkurumuz var. Parkurumuzu ilk aşamada traktörlerle teker izi yaparak daha sonra küreklerle düzelterek hazırlıyoruz. Pistimizde yağmur yağmadığı sürece vatandaşlarımız gece gündüz kayıyor." dedi.

Köye kaymak için şehir dışından gelenlerin olduğunu anlatan Tuna, şöyle devam etti:

"Özellikle akşamları daha yoğun oluyor. Burada şu an yaşlısı genci çoluk çocuk herkes torunuyla gelenler var. Hatta geliniyle gelenler var. Güzel bir etkinlik, eğer kar yağar da bu şekilde olursa devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şenliğimiz duyuldukça köyümüze talep daha da artıyor."

"Çocukluğum aklıma geldi"

80 yaşındaki Safinaz Günesen ise kendisini 15 yaşındaki çocuklar gibi hissettiğini dile getirdi.

Gençliğinde tekneleri kaymak için kullandıklarını vurgulayan Günesen, "Çocukluğum aklıma geldi. Eskiden böyle kayacak şeyler olsaydı iyiydi. Torunlarımın hepsi başka yerde, ben tek başıma kayarsam kayarım. Kaymazsam bir şey yok." diye konuştu.