Düzce'de sıcaktan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hafta sonu sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı misafirler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın etti.

Rafting öncesi horon ve oyun havası oynayarak gönüllerince eğlenen raftingciler, daha sonra botlarını çaya indirerek kendilerini suya bıraktı.

Adrenalin tutkunları, doğa içindeki 13 kilometrelik parkurda heyecanlı dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, havaların ve nehirdeki suyun ısınmasıyla talebin iki kat arttığını söyledi.

Tatilcilerin sıcak yaz günlerinde rafting yapmayı tercih ettiğini aktaran Tepe, "Buraya gelen misafirlerin hepsi çok eğlenceli insanlar, tamamen eğlence odaklı geldikleri için herkesi memnun şekilde buradan uğurluyoruz." dedi.

Tepe, rafting öncesi horon, oyun havaları ve hareketli müziklerle misafirleri motive ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Motivasyonla nehre girdiklerinde içleri içlerine sığmıyor. Melen Çayı'nın serin sularından çıkmak istemiyorlar. İstanbul ile Ankara'ya 2 saat mesafedeyiz. Ulaşım sıkıntısı olmadan en ulaşılabilir nehirlerden birisine sahibiz. O yüzden potansiyelimiz yüksek. Hedefimizi 150 bin koymuştuk ama her geçen gün daha da artıyor. İnşallah hedeflerimizi 200 bine kadar çıkaracağız."