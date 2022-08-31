Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Çakmak'ı, kazayı görerek bölgeye hareket eden rafting il temsilcisi Birol Tepe ve 4 kişilik ekibi bota aldı.

Kaynak: AA

Ahmet Çakmak, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı - Son Dakika

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