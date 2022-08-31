Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı - Son Dakika
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Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı

31.08.2022 17:53
Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı yatağına devrilen otomobilden çıkan sürücü Ahmet Çakmak'ı, rafting yapan sporcular kurtardı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı yatağına devrilen otomobilden çıkan sürücü Ahmet Çakmak'ı, rafting yapan sporcular kurtardı. Bota alınan Çakmak, sağlık ekibine teslim edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. Ahmet Çakmak'ın (64) kullandığı 81 BB 390 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Melen Çayı yatağına yuvarlandı. Yaralanan Çakmak, aracın içinden çıkarken, çay yatağından yukarı çıkamadı. Kazayı haber alan bölgede rafting yapan sporcular, botlarıyla otomobilin yanına giderek, sürücüyü kurtardı. Bota alınan Çakmak, sağlık ekibinin bulunduğu kıyıdaki yere götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyü kurtarma anları ise sporcuların kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı
Kaynak: DHA

Ahmet Çakmak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı - Son Dakika

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