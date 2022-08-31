Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı

Kaza, öğle saatlerinde Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. Ahmet Çakmak'ın (64) kullandığı 81 BB 390 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Melen Çayı yatağına yuvarlandı. Yaralanan Çakmak, aracın içinden çıkarken, çay yatağından yukarı çıkamadı. Kazayı haber alan bölgede rafting yapan sporcular, botlarıyla otomobilin yanına giderek, sürücüyü kurtardı. Bota alınan Çakmak, sağlık ekibinin bulunduğu kıyıdaki yere götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyü kurtarma anları ise sporcuların kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ahmet Çakmak, Güncel, Son Dakika

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