Tatilcilerin sıcak yaz günlerinde rafting yapmayı tercih ettiğini aktaran Tepe, "Gurbetçilerimizin şu anda izin zamanları, 15 Eylül 'e kadar yoğunluk bekliyoruz. Gurbetçilerimiz, buranın güzelliğinin farkındalar. Yıllardır gelen misafirlerimiz var." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı - Son Dakika

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