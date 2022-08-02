Arazi tartışmasında ağabeyini tabancayla yaraladı - Son Dakika
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Arazi tartışmasında ağabeyini tabancayla yaraladı

02.08.2022 15:33
Arazi tartışmasında ağabeyini tabancayla yaraladı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Sinan C., fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Cemal C.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Sinan C., fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Cemal C.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Ören köyündeki kahvehane önünde meydana geldi. Sinan ve Cemal C. kardeşler arasında, fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle Sinan C., tabancayla ağabeyini ayağından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Cemal C.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cemal C.'nin daha önce geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağının dizinden aşağısının kesildiği, bu nedenle protez kullandığı öğrenildi. Sinan C., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi tartışmasında ağabeyini tabancayla yaraladı - Son Dakika

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