Olay, öğle saatlerinde, Ören köyündeki kahvehane önünde meydana geldi. Sinan ve Cemal C. kardeşler arasında, fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle Sinan C., tabancayla ağabeyini ayağından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Cemal C.'yi Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cemal C.'nin daha önce geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağının dizinden aşağısının kesildiği, bu nedenle protez kullandığı öğrenildi. Sinan C., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Arazi tartışmasında ağabeyini tabancayla yaraladı - Son Dakika

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