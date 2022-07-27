Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı

27.07.2022 11:38
Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı

Düzce'nin Esentepe köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına sebebiyet veren 10 şüpheli yakalandı.

Düzce'nin Esentepe köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına sebebiyet veren 10 şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Düzce'nin Esentepe köyünde meydana geldi. Fındık tarlasından dönen Ali, Mithat, Selma ve Engin Gürbüz'e pompalı tüfeklerle yapılan saldırı da 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinden topladıkları bilgiler ile birlikte kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcısından açıklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "20 Temmuz günü Esentepe köyünde Gürbüz ve Çufadar aileleri arasında husumete dayalı meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın failleri ve yardım edenler olmak üzere Başsavcılığımız ile verilen talimat ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası ormanlık alana kaçan şüphelilerin takibi sonrasında arazide yapılan aramada 2 adet otomatik av tüfeği, 2 adet kemerli av tüfeği fişekliği, fişeklik içerisinde 48 adet dolu av tüfeği kartuşu, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise; 7 adet otomatik pompalı av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabancadan bozma tabanca, 1 adet avcı hücum yeleği, 3 adet kemer av tüfeği fişekliği ve bu tüfeklere ait 136 adet av tüfeği dolu kartuşu, 147 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği ve 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiş olup, soruşturma işlemleri ayrıntılı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı - Son Dakika
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