Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak - Son Dakika
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Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.

Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.


65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü haziran ayında Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenleneceğini bildirdi. Düzce'nin geleceği ile ilgili konuların görüşüleceği kongrenin çok önemli olduğunu belirterek "Haziran ayı içerisinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlenecek. Burada Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyemiz ilgili kurum ve kuruluşlarımız kendi alanları ile ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız. Bu 3 konuyu ve buna ilave olarak eğitim ile ilgili sağlık ile ilgili konuları katacağız. Düzce'nin kalkınması için bir proje hazırlıyoruz ve bunlar konuşulacak kararlar alınacak" diye konuştu. - DÜZCE

Mustafa Varank, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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