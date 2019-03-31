Düzce'nin Gölyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Düzce
'nin Gölyaka
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yakup Demircan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yakup Demircan 3 bin 254, MHP
adayı Murat Altundal
bin 842, CHP
adayı Abdullah Şahin bin 22 oy aldı.
-Demircan'ın özgeçmişi-
11/14/1958 yılında Hacıyakup Köyünde doğdu. Sırasıyla Hacıyakup Köyü İlkokulu, Düzce İmamHatip Lisesi ve ardından Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu. Denizli Güney
İmam Hatip Lisesinde ve ardından Gümüşova
Lisesinde öğretmenlik görevi yaptıktan sonra 1988 yılında istifa etti ve ticaret hayatına başladı. Faal olarak 32 yıldır Düzce merkezde beyaz eşya, züccaciye ve ev tekstili, aksesuar üzerine faaliyet gösterdi. İmam hatip okulları platformu Gölyaka İlçe Koordinatörlüğü, Düzce MÜSİAD Başkan Yardımcısı, Türk Kızılay
Düzce Şubesi yönetim kurulu üyesi Düzce imam hatip mezunları derneği üyesi, Gölyaka İmam Hatip Mezunlar Derneği kurucusu ve başkan yardımcısı, Gölyaka Beyaz Baston Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı gibi STK
'larda görev yaptı. Demircan evli ve 2 çocuk babası.