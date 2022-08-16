Kaza, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toptepe mevkiindeki fındık bahçesinden çıkan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçuruma uçtu. Traktörün römorkundaki fındık işçileri ise yola saçıldı. Olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı - Son Dakika

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