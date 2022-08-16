Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi - Son Dakika
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Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

16.08.2022 19:54
Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan İ.Y. idaresindeki 81 BG 173 plakalı traktörün römorku, Toptepe mevkisinde aracın kontrolden çıkması sonucu devrildi. Römorkta bulunanlar yola savruldu.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Gülhan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan 6'sına olay yerinde müdahale edildi, 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki yaralı çocuktan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Parmak izi ele verdi Parmak izi ele verdi Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı
Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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