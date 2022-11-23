Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Düzce'de ve İstanbul'da vatandaşların panik yaşamasına neden olan depremden ilk kareler geldi. Düzce'deki bir evin mutfağında çekilen fotoğraf, depremin şiddetini de gözler önüne serdi.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Güncel › Düzce'de meydana gelen depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf - Son Dakika