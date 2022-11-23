Düzce'de meydana gelen depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf - Son Dakika
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Düzce'de meydana gelen depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf

23.11.2022 04:59
Düzce'de meydana gelen depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldiği belirlenen 5,9 büyüklüğündeki depremden ilk kare geldi. Düzce'deki bir evde çekilen görüntüde mutfak dolaptaki bardak ve tabakların tamamen kırıldığı görülüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMİN ŞİDDETİNİ EN İYİ ANLATAN FOTOĞRAF

Düzce'de ve İstanbul'da vatandaşların panik yaşamasına neden olan depremden ilk kareler geldi. Düzce'deki bir evin mutfağında çekilen fotoğraf, depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraf:

Merkez üssü Düzce olan depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf
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