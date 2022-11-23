Düzce'de yaşanan sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Profesör kafa kurcalayan soruyu cevapladı - Son Dakika
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Düzce'de yaşanan sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Profesör kafa kurcalayan soruyu cevapladı

23.11.2022 09:23

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra değerlendirmeler yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Düzce'deki depreminin beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirtirken, "Tetikleseydi depremden sonra hemen olurdu. Yaşanan deprem yeri uzak mesafede. Karadeniz çıkışında kırılmayan bir parça vardı. Büyük bir olasılıkla bu fay parçası kırıldı" dedi.

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bilgi panik dolayısıyla yüksek atlama sonucu ağır yaralanmaydı. Düzce'de tedavi görüyor. Küçük yaralanmalar var eşya düşmesi sebebiyle. Panikten kaynaklanan birtakım yaralanmalar söz konusu ama onun dışında bir can kaybı yok" dedi. Depremin ardından deprem uzmanları peş peşe açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Düzce'deki depremin beklenen büyük bir İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirterek "İstanbul depremini tetikleseydi depremden sonra hemen etkilerdi. Yaşanan deprem yeri uzak mesafede" ifadesini kullandı. Çakır depremle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Karadeniz çıkışında kırılmayan bir parça vardı. Büyük bir olasılıkla bu fay parçası kırıldı. Ancak şu ana kadar can kaybının bildirilmemiş olması sevindirici. Bu bölge deprem açısından son derece kötü bir yer. Derin bir dolgu sahası burası, doğal dolgu alanı, düz bir alan.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır.

"ARTÇILAR BİNALARIN ÇÖKMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Gölyaka ve civarı köylerde yıkım olma olasılığı yüksek. Artçılar da olacaktır ama daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalarda bulunmamasını öneririm. Artçılar binaların çökmesine neden olabilir. Düzce ve civarındaki köylerde zemin artırımı olduğu için hasar olacağını düşünüyorum. Umarım can kaybı olmaz. Hem bina yapılarını hem bölgenin zemini biliyoruz. Kaya zeminlerde binalara bir şey olmuyor, doğal dolgu yani çakıl, kumla kaplı nehir kenarları bu şekilde dolgu olduğu için burada 6'lık deprem, 7 gibi hissediliyor. Bu nedenle daha büyük bir hasar veriyor."

"EN AZ 1 HAFTA 10 GÜN SÜREBİLİR"

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı; "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda."

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Son Dakika Güncel Düzce'de yaşanan sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Profesör kafa kurcalayan soruyu cevapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yaşanan sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Profesör kafa kurcalayan soruyu cevapladı - Son Dakika
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