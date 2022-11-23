Saat 04.08'te Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir kişinin yaralandığını duyurdu. O bir kişinin Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi.
Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan 31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim.
Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da deprem sebebiyle yaralanan tek kişinin, Nijeryalı Delight Nweke olduğu belirlendi - Son Dakika