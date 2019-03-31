Son Dakika Haberleri: Düzce'nin Gümüşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Muharrem...

Düzce'nin Gümüşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Muharrem...

53 dakika önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.

Düzce'nin Gümüşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Muharrem..., System.String[]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Tozan 2 bin 539, AK Parti adayı Ahmet Azap 2 bin 289, İYİ Parti adayı Ramazan Özdemir 388 oy aldı.

-Tozan'ın özgeçmişi-

Muharrem Tozan, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi yaptı.

Daha önce Düzce'de AK Parti'den Gümüşova eski Belediye Başkanı olan Tozan, 31 Mart Yerel Seçimleri için Düzce İli Gümüşova İlçesine MHP'den başkan adayı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

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