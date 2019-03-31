Düzce'nin Gümüşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Muharrem...
53 dakika önce
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.
Düzce
'nin Gümüşova
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Muharrem Tozan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Tozan 2 bin 539, AK Parti
adayı Ahmet Azap
2 bin 289, İYİ Parti
adayı Ramazan Özdemir
388 oy aldı.
-Tozan'ın özgeçmişi-
Muharrem Tozan, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi yaptı.
Daha önce Düzce'de AK Parti'den Gümüşova eski Belediye Başkanı olan Tozan, 31 Mart Yerel Seçimleri için Düzce İli Gümüşova İlçesine MHP'den başkan adayı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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