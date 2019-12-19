DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Son Dakika

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı.

6 saat önce

Yangın akşam saatlerinde Gümüşova Selamlar Köyü'nde meydana geldi.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı., System.String[]

Yangın akşam saatlerinde Gümüşova Selamlar Köyü'nde meydana geldi. Adnan ve Mustafa Dursun kardeşlere ait evin yanında bulunan, boş olan ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı ahır alev alev yanarken, köylüler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahır kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ahır yanarken görüntü

-İtfaiye söndürme çalışması yaparken görüntü (vatandaş kamerası)

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ (Düzce),


Gümüşova, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:33 Kaynak: DHA
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