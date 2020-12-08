Düzce'nin il oluşunun 21. yılı - Son Dakika

Düzce'nin il oluşunun 21. yılı

08.12.2020 15:41
Düzce'nin il oluşunun 21. yılı, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21. yıl dönümü dolayısıyla yayırladığı mesajında "Düzce'nin gelecek 30 yılını planlayarak hareket ediyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21. yıl dönümü dolayısıyla yayırladığı mesajında "Düzce'nin gelecek 30 yılını planlayarak hareket ediyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin acıların yaşandığı 12 Kasım Depreminin ardından il statüsüne kavuşmasıyla Düzce'nin adeta küllerinden yeniden doğduğunu, şehirleşme, planlı kentleşme konusunda emin adımlarla büyümeye devam ettiğini, Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

Başkan Özlü mesajında şu şekilde devam etti; "Depremin sonuçlarına iyileştirici etkisi olması amacıyla 81. İl olan Düzce'mizde adeta yeniden bir yapılanma ve yapılaşma sürecine girdi. Kısa süre içinde depremin izlerinin silinmesi, idari, ekonomik ve soysal açıdan kalkınmak amacıyla büyük bir gayret içinde olan şehrimizin daha yaşanabilir, modern bir şehir olması yönünde yerel yönetimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarının gayret ve azminin yanında birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimize layık bir şehir kurmayı hedefliyoruz. 21 yıl içinde yapılan yatırımlar ve projelerle Düzce'nin çehresini değiştirmek için büyük yol kat edilmiş ancak nispeten yeni ve yıkımın içine doğan Düzce'mizin daha yaşanabilir, modern şehirleri örnek almış ve o oranda ekonomisini, sosyo-kültürel hayatını dizayn etmiş bir kente kavuşmak için Düzce'nin yerel yönetimleri olarak hizmet etmenin sorumluluğu ve bilinci içinde Düzce'nin geleceği için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, başlattığımız projeler sonunda Düzce'mizin çehresi tamamen değişecek, hedefleri olan, gelişmişlik düzeyi artmış, modernizasyonunu sağlamış, alt ve üst yapısını tamamlamış, spordan kültüre, ekonomiden soysal yaşama, turizmden tarihi bir kent olmasına kadar yaşanılası, özenilen ve beğenilen bir şehir hayalimizden vazgeçmeden elimizi taşın altına koyuyoruz. Her anlamda bölgenin cazibe merkezi olması için bu zamana kadar emeği geçen, sorunların çözümü için destek ve katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyor, Düzce'mizin il olmasının 21. Yılını kutluyorum." - DÜZCE

Düzce'nin il oluşunun 21. yılı

Faruk Özlü, Türkiye, Kasım, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'nin il oluşunun 21. yılı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti         
15:15
Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar         
13:11
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'nin il oluşunun 21. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei