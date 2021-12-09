Düzce'nin il oluşunun 22. yılı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentin il oluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Atay mesajında, Düzce'nin her geçen büyüyen ve geleceği aydınlık bir kent olduğunu belirtti.

Düzce'nin kalkınmasında emeği geçenlere şükranlarını sunan Atay, "Düzce'mizin il oluşunun 22. yıl dönümünü kutluyor, ilimizin kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunar, Düzceli hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise kentin il oluşunun 22. yıl dönümünü yürekten kutladığını ve modern kent kimliğiyle örnek şehir olma yolunda hızla ilerlediklerini, Düzce için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.