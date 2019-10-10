Son Dakika Haberleri: Düzce'nin ilk seramik atölyesi açılıyor
Son Dakika Güncel Düzce'nin ilk seramik atölyesi açılıyor

Düzce'nin ilk seramik atölyesi açılıyor

2 saat önce

Düzce'nin ilk ve tek seramik atölyesi Naim Özçelik tarafından açılıyor.

Düzce'nin ilk seramik atölyesi açılıyor, System.String[]

Düzce'nin ilk ve tek seramik atölyesi Naim Özçelik tarafından açılıyor.


Düzce Belediyesi tarafından desteklenen projelerde görev alan seramik sanatçısı Naim Özçelik, Düzce'nin ilk ve tek özel seramik atölyesini sanatseverlerin beğenisine sunacak. 1982 doğan Naim Özçelik 2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nü bitirmiş, 2003'te de Kütahya Porselen "Ateşte açan çiçekler" temalı form ve tasarım ödülünü almış ve sonrasında ilk atölyesini ise 2003 yılında İstanbul'da açmıştır.


2016 yılında Düzce Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde açılan seramik kurslarında görev yapan Düzceli sanatçı halen Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümü'nde Yüksek Lisansını yapmaktadır.


Rasim Betir Bulvarı'ndaki yeni atölyesinde 11 Ekim Cuma saat 14: 00'da açılışı gerçekleştirilecek olan atölyede birbirinden özel seramik çalışmaları vitrinlerde boy gösterecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Marmara, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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