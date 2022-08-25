Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, dernek üyeleri ise yaralı köpeği alarak tedavi edilmesi için veteriner kliniğine götürdü. Ameliyat edilen köpek koruma altına alındı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri ile "Bipativer" Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri olay yerine geldi.

Kaynak: AA

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