Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

25.08.2022 03:04
Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde yaşayan B.S., kümesine girdiğini iddia ettiği komşusunun köpeğine ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri ile "Bipativer" Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri olay yerine geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, dernek üyeleri ise yaralı köpeği alarak tedavi edilmesi için veteriner kliniğine götürdü. Ameliyat edilen köpek koruma altına alındı.

B.S. ise jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaynaşlı, Hisarcık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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