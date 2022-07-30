Düzce'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Düzce'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

30.07.2022 18:00
Düzce'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahalle'de Hamdi A'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Kaynaşlı, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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