Düzce'nin Kızları Potada Rakip Tanımıyor
1 saat önce
Düzce Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara TED Koleji'ni farklı yendi.
Düzce
Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara
TED Koleji'ni farklı yendi.
Düzce Belediyespor kız U14 basketbol
takımı grubunda ki son maçında Hatay
'ı 60-47 mağlup ederek B gurubunu lider tamamladılar. Gruptan lider çıkan U14 takımı A grubunun lideri Ankara TED koleji ile finaller için karşı karşıya geldiler. Düzce'nin kızları TED Koleji'ni 85-35 gibi farklı bir skorla yenerek finallere çıktılar. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41 Kaynak: İHA
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