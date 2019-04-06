Son Dakika Haberleri: Düzce'nin Kızları Potada Rakip Tanımıyor

Düzce'nin Kızları Potada Rakip Tanımıyor

1 saat önce

Düzce Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara TED Koleji'ni farklı yendi.

Düzce'nin Kızları Potada Rakip Tanımıyor, System.String[]
Düzce Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara TED Koleji'ni farklı yendi.

Düzce Belediyespor kız U14 basketbol takımı grubunda ki son maçında Hatay'ı 60-47 mağlup ederek B gurubunu lider tamamladılar. Gruptan lider çıkan U14 takımı A grubunun lideri Ankara TED koleji ile finaller için karşı karşıya geldiler. Düzce'nin kızları TED Koleji'ni 85-35 gibi farklı bir skorla yenerek finallere çıktılar. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41 Kaynak: İHA

Hatay, Ankara, basketbol, Düzce, Spor
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