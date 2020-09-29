Düzce'nin Konuralp pirincinde hasat zamanı - Son Dakika

DÜZCE'nin Konuralp bölgesinde, nisan ve mayıs aylarında ekilen çeltiğin hasadına başlandı. Çiftiler, 'Konuralp pirinci' adı verilen mahsulün bu yıl verimli olduğunu söyledi.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bahar aylarında ekimi yapılan çeltik için hasat zamanı geldi. Çiftçiler, Çorum'dan getirilen biçerdöverlerle çeltiği biçerek, kuruttuktan sonra yine Çorum'da bulunan fabrikalara götürüp, burada kabuğundan ayırıyor ve pirinç haline getiriyor. Çeltik üreticilerinden Batuhan Bayraktar, hasat dönemine geldiklerini belirterek, "Geçen seneye nazaran verim bu sene daha iyi. Şu an biçime başladık. Bu sene fiyat pirinç olarak 10 lira olur. Buraya gelen su, toprağının yapısı, lezzeti diğer pirinçlere göre Türkiye'nin pirinç lezzetlerinden biri. 'Konuralp pirinci' olarak marka da aldık. Eskiden marka yoktu. Yavaş yavaş her sene geliştiriyoruz" dedi.Biçerdöver operatörü Hayati Teke ise "Düzce'de diğer illere göre çeltiğin tane iriliği daha iri, lezzet olarak da diğer pirinçlerden daha lezzetli. Pirinç lapa düşmüyor. Tane tane düşüyor. Buranın artık ya ikliminden ya suyun bol olmasından verim daha güzel oluyor. Bunun bir de randıman oranı var. Randımanı 50-60 civarında verir. Yani 100 kilogram dövüldüğünde 60 kilogram pirinç verir. Randıman olarak da yüksek" diye konuştu.