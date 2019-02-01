Düzce'nin Nüfusu Arttı

Düzce'nin nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 387 Bin 844 kişi oldu.

Düzce'nin nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 387 Bin 844 kişi oldu. Düzce'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 10 Bin 230 kişi arttığı görüldü.



TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye ve illere göre nüfus oranlarını açıkladı. Verilere göre 2017 yılında 377 Bin 610 olan Düzce nüfusu, 2018 Aralık ayı sonu itibariyle 10 bin 230 kişi artarak 387 bin 844 kişiye çıktı. Düzce'de Erkek nüfus 194 bin 51 olurken, kadın nüfus 193 bin 793 olarak tespit edildi.



İlçelerde ise Akçakoca'nın 38 bin 846, Cumayeri'nin 14 bin 895, Çilimli'nin 20 bin 266, Gölyaka'nın 20 bin 353, Gümüşova'nın 15 bin 647, Kaynaşlı'nın 20bin 772 ve Yığılca'nın 16 bin 432 oldu.



Verilere göre Düzce'nin yıllık nüfus artış hızı 26, 7 olarak belirlendi. - DÜZCE

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