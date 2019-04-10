Düzce'nin Potadaki Milli Gururları
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımının 3 oyuncusu milli takım kampına çağrıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımının 3 oyuncusu milli takım kampına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
Bölgesel ligden 1. Lige yükselen Düzce Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın 3 oyuncusu milli takımlara çağrıldı. Takım kaptanı Ronahi Zilan Kıran U20 Ümit Milli takım kampına, Saliha Mandıracı ve Buket Ünal U18 Genç Kız Türk Milli takım kampına davet edildi. - DÜZCE
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