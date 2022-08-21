Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu

21.08.2022 15:04
Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridi ile İstanbul ve Ankara için diğer tatil bölgelerine alternatif olan Akçakoca, doğa ve deniz tutkunları tarafından ilgi görüyor.

Otel ve pansiyonların yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdiği ilçede, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

Akçakoca Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Özcan, AA muhabirine, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların plajlarda yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

İlçenin metropol şehirlere yakın olması dolayısıyla ilgi gördüğüne işaret eden Özcan, "Denizin yanında tarih ve doğayla iç içe olması, insanların Akçakoca'yı tercih etmesinde etkili oluyor. Turizmciler olarak gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Denize giren kişi boğuldu Denize giren kişi boğuldu Düzce'de denize giren kişi boğuldu Düzce'de denize giren kişi boğuldu
Kaynak: AA

Akçakoca, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement