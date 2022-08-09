Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, yaz sezonu dolayısıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, AA muhabirine, yaz sezonu dolayısıyla otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Gelen misafirlerin Akçakoca'ya değer kattığını belirten Yanmaz, "Bildiğiniz gibi Akçakoca iki metropol kent arasında olan, Karadeniz'in kıyısında mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçemiz. Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için Akçakoca'ya geliyorlar." şeklinde konuştu.

Yanmaz, mavi bayraklı plajları temiz tutmak için özen gösterdiklerini vurgulayarak, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ceneviz Kalesi'nin yeniden açıldığını ifade etti.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin denize rahatlıkla girebileceğini aktaran Yanmaz, vatandaşlara cankurtaran ve diğer sahil hizmetlerinin sunulduğunu kaydetti.