Düzce'nin Yaşlı Nüfusu Yüzde 9,5
1 saat önce
Düzce ilinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,5 oldu.
Düzce ilinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2018 yılında 36 bin 959 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 yılında yüzde 9,5 oldu - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:53 Kaynak: İHA
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