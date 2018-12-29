Son Dakika Haberleri: Düzce'nin Yaylalarında Yeşil ve Beyazın Ahengi

Düzce'nin Yaylalarında Yeşil ve Beyazın Ahengi

58 dakika önce

Düzce'nin yaylalarında etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık manzara oluştu.

Düzce'nin yaylalarında etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık manzara oluştu.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık bir haftadır etkisini gösteren yağışın ardından kente 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Bölgeyi ziyaret eden gezginler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Drone ile görüntülenen Topuk Yaylası, beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Samandere, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:45 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Topuk Yaylası, Kar, Düzce, Güncel
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